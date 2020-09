Football : Ihattaren souhaite-t-il quitter les Oranjes pour rejoindre les Lions de l’Atlas ?

Mohamed Ihattaren aurait «jeté son dévolu sur une carrière internationale» avec les Lions de l’Atlas, après avoir décliné une première invitation en choisissant de porter le maillot néerlandais.

Ainsi, selon Nieuws Marokko, qui rapporte l’information en citant des sources bien informées de l’entourage du Néerlando-marocain, le milieu offensif au PSV Eindhoven en Eredivisie serait en froid de la Fédération néerlandaise de football.

«Il était peu visible lors de la dernière période internationale», affirme-t-on, rappelant son absence des rencontres récente de l'UEFA Nations League, respectivement contre la Pologne et l'Italie. Des matchs qu’Ihattaren a suivis depuis le banc des remplaçants.

Une situation qui semble frustrer le joueur, au point de revoir ses options. En effet, selon le média, «s’il se décide rapidement, Ihattaren pourrait éventuellement faire une apparition au nom des rouges et verts du Maroc début octobre». Et de rappeler que les Lions de l’Atlas affronteront respectivement le Sénégal et la RD Congo au Stade Moulay Abdellah à Rabat, le mois prochain, tandis que la liste des joueurs qui seront convoqués reste à déterminer par le sélectionneur national Vahid Halilhodžić.

Le média souligne toutefois que «la question reste de savoir le milieu offensif peut réellement faire ses débuts» dès octobre, rappelant que son camarade, Ousamma Idrissi, était également dans une situation similaire lorsqu'il a reçu sa première invitation de la Fédération royale marocaine de football. «La paperasse à l'époque l'avait empêché de faire immédiatement une apparition contre le Cameroun et la Tunisie», fait-on remarquer.

Mais Mohamed Ihattaren avait déjà décliné une première invitation de son pays d’origine. Fin de l’année dernière, il avait même laissé entendre qu’il aurait fait l’objet de pression de la FRMF pour porter le maillot du Maroc, quelques jours seulement après le décès de son père. Des déclarations que la fédération a qualifiées de propos «dénués de tout fondement».