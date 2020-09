Un groupe de Marocains malvoyants et demandeurs d'asile manifestent à Ceuta

Cinq résidents du Centre pour le séjour temporaire des immigrés (CETI), de nationalité marocaine, se sont rassemblés, mercredi, devant le siège de la Délégation gouvernementale de Ceuta pour exiger une solution à leur situation.

Il y a plus d'un an, ces malvoyants ont déposé des demandes d’asile et affirment aujourd’hui qu’ils n’ont toujours pas reçu de réponse, écrit Ceuta TV.

Dans une déclaration à la presse, les cinq Marocains affirment vouloir se rendre dans la péninsule. La même source précise que cette revendication reste légitime, rappelant la dernière décision de la Cour suprême, qui a autorisé les demandeurs et détenteurs de carte d’asile à se rendre dans la péninsule depuis les enclaves espagnoles.

«Le problème est que leur déficience visuelle les empêche de le faire eux-mêmes. C'est pourquoi ils réclament un soutien pour quitter Ceuta», précise le média.

«Ils affirment que personne ne les informe de leurs procédures de demande d'asile et le porte-parole du groupe, Ilias Abghouny, souligne que peu importe ce qu'ils ont demandé au directeur du CETI ainsi qu'aux autres membres de l'administration, ils n'ont pas trouvé de réponse», poursuit Ceuta TV.

Celle-ci précise, s’agissant des motifs de leurs demandes d'asile, qu’ils se fondent sur «l'absence de droits des personnes handicapées au Maroc». «Ils font même référence à une manifestation qui a eu lieu (au Maroc) et au cours de laquelle l'un de leurs compagnons est décédé des suites de la répression des forces de l'ordre», rapporte le média espagnol.

Des sources de la Délégation gouvernementale soulignent, pour leur part, que la demande d'asile a déjà été traitée et qu'elle suit les procédures.