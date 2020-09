Le Maroc et les Etats Unis lancent un programme de partenariat pour l'enseignement supérieur

Le programme de partenariat pour l'enseignement supérieur au Maroc (HEP-M), entre le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agence américaine de développement international (USAID), a été lancé, mercredi à Rabat, en présence d’une panoplie de personnalités universitaires, politiques et diplomatiques.

Ce programme, doté d’un budget de 5 millions de dollars, contribuera au renforcement des efforts déployés par le ministère pour la mise en œuvre de la loi cadre 51-17 relative à l'éducation, la formation et la recherche scientifique, spécialement le volet relatif à la formation initiale des enseignants de l’enseignement primaire.

Le programme HEP-M sera mis en œuvre sur les cinq prochaines années par Mary Lou Fulton Teachers College de l’Université de l’État de l’Arizona, en collaboration avec les universités et centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEFs).

Dans le cadre de ce partenariat, les universités marocaines bénéficieront d’appui en termes de renforcement de leurs capacités institutionnelles, ainsi que d’une mise à niveau de leurs ressources humaines pour la mise en œuvre du nouveau programme de formation initiale des enseignants du primaire «Licence en Éducation» au sein des CRMEFs.

De même, les enseignants seront dotés de compétences à même d’améliorer leurs pratiques d’enseignement et répondre aux besoins d'apprentissage des élèves.