Maroc : Une marche nationale pour dénoncer la normalisation des pays arabes avec Israël

La signature des accords de paix entre Israël d'une part et les Emirats arabes unis et le Bahreïn d'autre part, à la Maison Blanche. / Ph. Saul Loeb - AFP

Des instances politiques et associatives ont annoncé ce mercredi l'organisation d'une manifestation devant le Parlement, vendredi prochain, pour dénoncer les accords de normalisation signés entre Bahreïn et les Emirats Arabes Unis d'une part, et Israël d'autre part, sous les auspices des Etats-Unis.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les militants qualifient ces traités conclus avec Israël d’«accords de la trahison». La même source explique que l'organisation de cette marche s'inscrit dans le cadre de «la résistance du peuple marocain contre toutes les tentatives de liquider la question palestinienne par la normalisation, ainsi que contre la pénétration sioniste dans la structure de décision politique arabe et des tissus sociaux des peuples de la nation».

«La place de la question palestinienne pour le peuple marocain et qui reste toujours une question nationale.» Collectif pro-Palestinien au Maroc

Les militants appellent «tous les acteurs politiques, syndicaux et de la société civile et l'ensemble du peuple marocain à se joindre à cette marche, tout en respectant les mesures préventives en vigueur».

Parmi les signataires de cette appel figurent le Mouvement Unité et réforme (MUR), le Groupe d'action nationale pour la Palestine, l'Association marocaine de soutien aux causes de la nation, la Coalition marocaine pour les instances des droits de l'Homme, l'Observatoire amazigh des droits et libertés ainsi que l'Association marocaine des droits humains.