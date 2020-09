TUI fly prolonge ses vols spéciaux entre le Maroc et la Belgique

Le transporteur aérien low-cost TUI fly a annoncé le prolongement de ses vols entre le Maroc et la Belgique jusqu’au 10 octobre, date prévue pour la levée de l’état d’urgence sanitaire lié au nouveau coronavirus, par le gouvernement marocain, sauf nouvelle prorogation. La décision de la compagnie aérienne prend effet après que l’entreprise a obtenu l’autorisation de l’exécutif pour ces vols programmés d’ici le mois prochain.

«Afin de répondre à la demande, TUI fly prolonge ses opérations jusqu’au 10 octobre et évaluera ensuite la possibilité de prolonger ces vols spéciaux entre les deux pays», indique un communiqué du transporteur. Ainsi, «des vols relieront donc les aéroports de Casablanca, de Tanger, d’Oujda et de Nador à l’aéroport de Brussels South Charleroi». Selon la même source, ce programme permettra aux citoyens marocains actuellement en Europe de retourner dans leur pays de résidence. Aussi, ceux qui résident en permanente en Europe pourront rentrer en Belgique.

Mais pour ce faire, «les passagers devront prouver qu’ils ont un motif essentiel de voyage et se soumettre aux conditions d’entrée des pays de destination», précise TUI fly, rappelant que ses vols «sont opérés selon les mesures sanitaires en vigueur mises en place par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)».

Le communiqué rappelle que les vols Oujda - Charleroi (AR) sont opérés les samedis entre le 19 septembre et le 10 octobre. Ceux reliant Casablanca à Bruxelles sont opérés les dimanches entre le 20 septembre et le 4 octobre, alors que ceux entre la capitale belge et Tanger sont programmés les lundis entre le 21 septembre et le 5 octobre. Enfin, les vols entre Nador et Charleroi sont opérés les jeudis entre le 24 septembre et le 8 octobre.