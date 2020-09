Pesticides européens importés par le Maroc : L’ONSSA annonce un réexamen en 2021

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a réagi, mardi, à l’enquête publiée par Public Eye et Greenpeace Unearthed sur l’importation, par le Maroc, de pesticides de l’Union européenne mais interdits en Europe.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’office souligne que «les importations marocaines en pesticides utilisés en agriculture représentent uniquement 2% du total des exportations de l’Union européenne (UE) en ces produits».

«Il s’agit principalement des pesticides à base du 1,3 Dichloropropène, Paraquat et Cyanamide d’hydrogène. Le 1,3-Dichloropropène (1,3 D), représente en lui seul 87% de ces importations», reconnaît-il. Et d’ajouter que c'est un pesticide utilisé pour la désinfection du sol contre les nématodes avant la mise en culture.

Mais l’ONSSA avance que ce «pesticide est actuellement homologué et utilisé dans plusieurs pays à travers le monde, notamment les USA, le Japon, l’Australie». Il affirme que «dans les pays de l’UE, son utilisation est toujours autorisée via l’octroi d’autorisations exceptionnelles notamment dans les pays producteurs de cultures maraîchères et de fruits rouges». La même source note que «le 1,3-Dichloropropène est actuellement en cours de réexamen en Europe en vue de son éventuelle réapprobation sur la base des nouvelles données scientifiques».

Quant aux autres produits chimiques cités par le rapport, l’office note que «le secteur agricole marocain est concerné par 8 matières actives dont 4 sont déjà retirées du marché national (Propargite, Atrazine, Carbendazime et Acétochlore)». L’occasion pour l’ONSSA d’annoncer avoir «programmé le réexamen en 2021 du Paraquat, du 1,3-Dichloropropène, du Cyanamide d’hydrogène et du Triasulfuron».

La même source rappelle procéder «régulièrement» à ce réexamen. «Entre 2018 et 2020, l’Office a retiré 15 matières actives du marché national (…) C’est dans ce même cadre que l’ONSSA a déjà initié en juillet 2020 le processus de réexamen de 10 autres matières actives pour les soumettre à l’avis de la commission interministérielle de mars 2021 et a informé les sociétés détentrices des homologations de ces produits conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur», conclut-on.