A Azilal, le logement de fonction de six enseignantes attaqué par un inconnu

Des enseignantes installées dans un logement de fonction dépendant du groupe d'écoles Ait Hssayen, dans la commune rurale Tilouguite (province d’Azilal) ont été victimes, dimanche, d’une agression et un vol.

Un homme armé de couteau est entré dans ce logement, après avoir brisé la clôture de la fenêtre, expliquent des sources locales, ce qui a provoqué la panique et la peur parmi les six enseignantes.

L’inconnu aurait réussi également à empocher une somme d’argent et de voler un ordinateur, en plus d’un équipement de l'énergie solaire servant pour recharger des téléphones. Il aurait aussi causé des dommages matériels au logement fonctionnel, poursuit-on.

Des membres de la Gendarmerie royale, alertés par les enseignantes, se seront rendus sur place. La police judiciaire a également ouvert une enquête sous la supervision du parquet.

Lundi, la Direction provinciale de l’éducation nationale à Azilal est revenue sur cet incident. Dans un communiqué, elle a expliqué qu’elle a coordonné avec le directeur de l’école qui s'est rendu sur les lieux avec les membres de la Gendarmerie royale, où les dégâts ont été examinés et un rapport a été dressé sur l'incident.

«Le directeur régional a contacté les professeures pour vérifier leur état de santé et les soutenir psychologiquement et moralement. La Direction provinciale désignera son avocat pour suivre cette affaire et entreprendre toutes les démarches légales requises par cette affaire», assure-t-on.

Et la même source de condamner fermement cette attaque, la qualifiant d’«odieuse» et d’assurer qu’elle «suivra l'affaire de près, en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de la région de Beni Mellal-Khénifra, et avec les autorités et autorités compétentes», de par son d'assurer et de préserver la dignité et la sécurité de la famille de l'éducation et de la formation dans la région.