Agriculture : Les exportations de Fès-Meknès ont chuté avec la crise sanitaire

Une récente étude du Comité de veille économique (CVE) au niveau de la région de Fès-Meknès, montre une forte baisse des exportations d’huile d’olive (73%), une baisse de 65% pour les produits viticoles et 58% pour les boissons et les jus.

Reprise dans l’édition papier de Les Inspirations Eco et citée par Le360, l’étude indique en revanche que les exportations de fruits et de légumes déshydratés ont augmenté de 80%.

Le caroubier, les plantes aromatiques et médicinales ont pour leur part augmenté de 24%, indique encore la même source. Avec l’impact de la pandémie du coronavirus, une réduction de 30% de la main d’œuvre agricole a été observée, au niveau des 220 000 exploitations de la même région.

Par ailleurs, le CVE a indiqué que les unités de transformation ont connu une réduction des effectifs de 30% à 50%. De plus, durant les trois mois de confinement, les investissements via le Fonds de développement agricole (FDA) ont été diminués de 55% et sont passés de 200 millions de dirhams à 85,3 millions.

Dans la région, le secteur agricole occupe cependant une place importante dans l’économie, avec 506 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2019. En effet, Fès-Meknès est la deuxième région en termes de participation au PIB agricole national, avec une part de 15,2%.