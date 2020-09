Transfert d’argent : Découvrez le convertisseur de devises by Monisnap

Comment fonctionne le Convertisseur de Devises by Monisnap ?

Un convertisseur de devises est un outil en ligne permettant de connaître le taux de change direct entre un couple de devises. Le convertisseur de devises de Monisnap permet de connaître facilement le prix d’une devise en fonction d’une autre en temps réel afin de pouvoir accéder aux données précises du marché.

Avec Monisnap, libre à vous de choisir le couple de monnaies dont vous souhaitez connaître le taux de change, parmi plus de 150 devises ! Pour effectuer une conversion, rien de plus simple :

- Choisissez la devise d’origine

- Choisissez la devise de destination

- Indiquez le montant à convertir

- Et voilà, la conversion se fait automatiquement !

Ce service est entièrement gratuit, et disponible en illimité !

Pourquoi utiliser le convertisseur de devises de Monisnap ?

Le convertisseur de devises de Monisnap est particulièrement simple, pratique et agréable à utiliser. Il met à votre disposition plus de 150 devises différentes, c’est-à-dire... plus de 22 000 combinaisons de devises possibles !

Les taux de change sont actualisés toutes les heures, selon l’évolution du marché financier des devises. Ainsi, vous disposez toujours des taux les plus à jour, et pouvez observer concrètement leur évolution dans le temps.

Le plus souvent, les utilisateurs cherchent à connaître la valeur d’une somme en euro (EUR) en dollar américain (USD), en livre sterling (GBP), en roupie indienne (INR) ou en peso mexicain (MXN).

Vous pouvez par exemple connaître le taux de change Euro - Dirham en temps réel !

Dans l’exemple ci-dessous, nous pouvons observer qu’un euro est égal à 10,933 dirhams marocain au moment où la conversion a été effectuée.

Qu’est-ce que Monisnap ?

Monisnap, c’est LA nouvelle référence pour transférer de l’argent à vos proches vivant à l’étranger !

Notre offre 100% digitale, plus simple, et moins chère a tout pour vous séduire : vous verrez désormais l’envoi d’argent d’un autre œil ! Agréé par l’ORIAS, nous mettons à votre disposition un large réseau, riche de plus de 100 pays et 350 000 points de retrait ! Déjà plus de 100 000 utilisateurs nous font confiance, alors, pourquoi pas vous ?

Franchissez le pas et profitez du premier envoi gratuit sur notre site :

1. Créez votre compte sur Monisnap

2. Renseignez votre destinataire

3. Validez votre identité (seulement pour le 1e envoi)

4. Payez en toute sécurité !

5. L'argent est disponible en quelques minutes en point de retrait !

Questions fréquentes :

- Pourquoi les taux de change varient-ils dans le temps ?

Le marché des changes est un marché financier comme les autres. On l’appelle le Forex. Chaque jour, des quantités importantes de monnaies sont échangées contre d’autres monnaies, et à des prix différents. Ainsi, le taux de change entre deux monnaies varie constamment.

- Comment envoyer facilement de l’argent à l’international ?

Monisnap est la solution simple, pratique et peu coûteuse pour envoyer de l’argent facilement et dans le monde entier ! Notre mission est de rendre vos envois d'argents simples, rapides et justes. Pour l’utiliser, rien de plus simple : créez votre compte en ligne, renseignez les informations du destinataire, réglez la somme en ligne et validez l’opération.