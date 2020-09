Le Maroc importe des pesticides européens interdits en Europe

Alors qu’elle les interdit en raison de leur toxicité avérée, l’Union européenne expédie depuis ses pays membres des pesticides vers le monde entier, ont révélé l’association suisse Public Eye et la plateforme d'informations et d'enquêtes indépendante Greenpeace Unearthed.

Dans une enquête récente sur l’ampleur des exportations de pesticides interdits depuis l’UE intitulée «Pesticides interdits : l’hypocrisie toxique de l’Union européenne», les deux organismes ont établi une cartographie des exportations européennes de pesticides agricoles interdits, en 2018.

«Pendant plusieurs mois, Public Eye et Unearthed, la cellule investigation de Greenpeace UK, ont enquêté sur le rôle du Vieux Continent dans la fabrication et l’exportation de pesticides parmi les plus dangereux au monde», écrivent-elles.

Le Maroc et l’importation de produits contenant du dichloropropène

Les deux organismes ont ainsi «soumis des demandes d’accès à information auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et des autorités nationales» afin d’obtenir des «notifications d’exportation». Ce sont des documents que les entreprises doivent remplir en vertu de la législation européenne lorsqu’elles prévoient d’exporter des pesticides interdits vers des pays hors de l’UE, où leur utilisation est toujours autorisée, explique-t-on.

Comme le montre la carte établie par Public Eye et Unearthed, le Maroc figure parmi les principaux pays recevant ces pesticides interdits. Il serait même le plus grand importateur en Afrique, devant l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Soudan.

Dans un tableau récapitulatif des exportations, les deux organismes indiquent que le royaume importe essentiellement des pesticides interdits en provenance l’Espagne, de la Belgique et de l’Italie.

Il s’agit notamment de trois produits dont deux types d’un fumigant de sol de la marque Condor, destinés à la «protection des cultures pour le traitement des nématodes», à la protection du sol ou comme fumigant (la fumigation est l'opération consistant notamment à introduire un gaz ou une substance dans le sol pour détruire des organismes vivants dits «nuisibles). Ces produits, «autorisés par le Maroc» selon le document, contiennent de fortes concentrations de dichloropropène, qui reste un «ingrédient de pesticide interdit».

Le royaume au top 10 des principaux importateurs

De plus, selon le tableau, en 2018, le Maroc a importé 1 350 tonnes et 1 900 000 litres de pesticides contenant du dichloropropène. Des importations qui ont été faites notamment auprès de l’entreprise espagnole Corteva et l’entreprise belge Kanesho. Le Maroc n’est cependant pas le seul pays importateurs, puisque les parts des Etats-Unis, du Brésil, de l’Ukraine et du Japon restent plus importantes.

Selon l’enquête, les pays membres de l’UE ont approuvé, en 2018, l’exportation de 81 615 tonnes de pesticides contenant des substances bannies sur leurs propres sols en raison de risques inacceptables pour la santé ou l’environnement. «Le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Espagne couvrent plus de 90 % des volumes. Destinations prévues ? 85 pays, dont les trois-quarts sont des pays en développement ou émergents, où l’utilisation de telles substances présente des risques très élevés», poursuivent Public Eye et Unearthed avant de citer le Maroc parmi les dix principaux importateurs de pesticides interdits «Made in Europe».

Ces produits interdits ne sont pas les seuls à faire polémique au Maroc. En 2019, alors que l’usage du glyphosate, composante chimique présent dans les produits Roundup de Monsanto et connue pour être un herbicide puissant, faisant débat en Europe et aux Etats-Unis, l’herbicide était toujours utilisé au Maroc. En juin de la même année, la Fédération nationale du secteur de l’agriculture (FNSA) avait appelé à des solutions pour «une activité agricole affranchie» de la dépendance aux pesticides et herbicides chimiques au Maroc.