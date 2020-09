Marrakech : L’enseignement présentiel en alternance s’élargit à trois quartiers

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) à Marrakech-Safi a annoncé l’inclusion de trois nouvelles zones à l’enseignement présentiel en alternance. Il s’agit des parties urbaines de M’hamid et de Menara, ainsi que celle de Hay Hassani, qui inclut Inara, Abouab Marrakech, Annakhil 1 et 2, Targa et Sidi Ghanem.

Un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que cette décision a été prise sur la base des directives de la commission régionale du suivi de la rentrée scolaire au niveau de la préfecture de Marrakech, dont les travaux de suivi ont permis d’élargir cette formule d’enseignement.

A cet effet, «tous les établissements concernés ont été informés de ces nouveaux éléments, tandis que les commissions locales continueront leur travail de suivi dans les prochains jours, afin de prendre les mesures nécessaires et adaptées au bon déroulement des cours», indique le communiqué.

En raison de la situation épidémiologique liée à la pandémie du nouveau coronavirus, de certains quartiers de la ville de Marrakech, les établissements relevant de leur territoire n’ont pu effectuer leur reprise dans les classes au début de ce mois. En effet, la rentrée en présentiel, en alternance ou à distance se décide en fonction de l’évolution de cette situation.