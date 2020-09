Un dirigeant du RNI à Fès au cœur d'une affaire de sextorsion 

Un parlementaire et coordinateur du Rassemblement national des indépendants (RNI) à Fès est au cœur d’une affaire de sextorsion, déclenchée la semaine dernière.

Selon Akhbar Alyaoum de ce lundi, des vidéos pornographiques ont été partagées via l’application de messagerie WhatsApp il y a quelques jours, en plus de séquences où une jeune femme âgée de 19 ans, membre de la Jeunesse du RNI, a accusé ledit responsable de viol. Des accusations ayant poussé le responsable politique a riposté, en accusant l’entourage de cette femme de chantage en truquant des vidéos pour le diffamer et salir sa réputation.

Selon les informations du quotidien arabophone, recueillies auprès de sources proches de l’enquête, le parlementaire RNIste avait déposé, la semaine dernière, une plainte devant la police pour sextorsion, suite à laquelle une personne a été arrêtée. Celle-ci se serait présentée sur le lieu de rencontre fixé par le parlementaire pour recevoir un montant de 500 000 dirhams.

D’autres personnes seraient impliquées dans l’affaire, dont un Marocain résidant en Italie, poursuit le journal, qui précise que la jeune femme a été entendue par la police et a démenti son lien avec la tentative d’extorsion. Un syndicaliste ainsi qu’un fonctionnaire de la même commune dirigée par le responsable RNIste ont été interpellés. Contacté par le journal, le parlementaire a assuré que les vidéos seraient truquées, en démentant les accusations portées à son encontre.

Le journal précise que les personnes arrêtées ont été déférées devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Fès, dimanche, en état d’arrestation tandis que l’enquête dans le cadre de cette affaire se poursuit.