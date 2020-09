Mesures restrictives : El Othmani défend les décisions prises par les autorités locales

Le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani a défendu, dimanche, les décisions prises par les autorités locales de fermer des institutions ou des quartiers, pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

A l'ouverture de la campagne nationale de sensibilisation à la responsabilité collective pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, lancée par le Parti de la justice et du développement (PJD) sous le slogan «Protégez-vous et vos proches... protégez votre pays», El Othmani a déclaré que limiter la propagation du virus ne peut se faire qu’à travers des mesures préventives.

Il a rappelé à cet égard qu’il n’y a pas encore de date de la disponibilité d’un vaccin contre la Covid-19, assurant que «les zones dans lesquelles des mesures préventives ont été mises en place, qu'il s'agisse de fermer des quartiers ou des institutions ou d'empêcher des activités, ont enregistré une baisse de leurs décès et cas critiques».

Le secrétaire général du parti de la Lampe a ainsi évoqué les villes de Tanger, Fès et Beni Mellal où les nombres de décès et de cas critiques ont diminué. «Les mesures prises ont limité les cas graves et les décès», a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a également reconnu que la lutte contre le virus est «douloureuse» et que les activités sociales et économiques sont affectées. «Mais nous n'avons pas d'autre moyen de lutter contre le virus», a-t-il lancé. Et d’affirmer que son gouvernement «ressent la souffrance que certaines décisions peuvent laisser à la lumière de la pandémie». «Nous ressentons la souffrance des citoyens, mais leur souffrance dans la mort de leurs proches sera plus grande», a-t-il conclu.