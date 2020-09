Hirak : Zefzafi et Ahamjik enfin transférés à la prison de Tanger

Au lendemain d’une grève de la faim de plus de 20 jours, menés par des détenus du Hirak du Rif et à leur tête Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik, la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réintégration a fini par répondre favorablement à leurs revendications.

Samedi, la DGAPR a procédé au transfert des deux leaders du Hirak vers la prison locale de Tanger. Selon Mohamed Ahamjik, cette information a été confirmée par son frère Nabil Ahamjik, lors d’une conversation téléphonique. Et d’ajouter que «les détenus politiques Mohamed Haki, Zakaria Adahchour et Samir Aghid n'ont pas encore été transférés et sont toujours à la prison de Guercif».

Le regroupement de tous les détenus du Hirak dans une même prison, proche de leurs familles, a été à la tête des revendications ayant poussé Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik a entamé une grève de la faim de plus de vingt jours.

Les deux détenus à la prison de Ras El Ma à Fès ont suspendu leur grève le lundi 7 septembre.