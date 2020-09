Kénitra : Couvre-feu dès 18h pour lutter contre la propagation de la Covid-19

Face à la hausse inquiétante des infections à la Covid-19, avec un un pic de 246 nouveaux cas confirmés pour le a journée du 11 septembre 2020, les autorités de la ville de Kénitra ont décidé un couvre-feu dès 18h jusqu’à 5h du matin, selon une source autorisée contactée par L’Economiste. La mesure restrictive s’appliquera dès ce dimanche 13 septembre.

En plus de l'interdiction des déplacements et la circulation, le nouveau dispositif inclut également la fermeture des commerces et des cafés, ainsi que les restaurants à l’exception des pharmacies, des établissements scolaires et des mosquées.

Les fonctionnaires et salariés du secteur privé qui travaillent dans d’autres villes comme Rabat et Casablanca pourraient rencontrer des difficultés pour regagner leur domicile à Kénitra avant 18h, constate un élu de la ville cité par le journal économique.

Cette dégradation de l’évolution de la pandémie résulte de foyers de contagion au sein de la zone industrielle «Atlantic Free Zone» près de Kénitra.