Affaire Adnane : Des associations réclament une «exécution» des pédocriminels

Quelques heures après la découverte du corps d’Adnane Bouchouf, une personne a été interpellée pour soupçons d’enlèvement, de viol et de meurtre sur l’enfant de 11 ans. L’affaire, qui a mis en émoi le Maroc, remet en question les mécanismes de la protection de l'enfance, la prise en charge des disparitions et les peines prévues dans le cadre des crimes rattachés. C’est ce que rappelle l’Association Touche pas à mon enfant, en appelant à l’activation d’une «alerte enlèvement» généralisée et supervisée par la justice.

Présidente de l’ONG contactée par Yabiladi, Najia Adib appelle également à une application stricte des dispositions déjà prévues par le Code pénal. «Nous n’exigeons pas moins qu’une peine capitale exemplaire, pour que tout pédophile qui voudra passer à l’acte s’imagine qu’il sera le prochain à être exécuté», tranche-t-elle.

Cette question a d’ailleurs été au sujet d’un large débat au sein du bureau de l’association, dont Abderrahmane Bendiab fait partie. «Nous adhérons et adoptons toutes les valeurs universelles des droits humains, ainsi que les réformes du droit international. Nos membres plaident donc pour l’abolition de la peine de mort, certes, mais appellent à son maintien dans les cas des viols et meurtres de mineurs, après un vote à la majorité», nous explique celui qui est également président national de l’Alliance citoyenne pour les droits humains (ACDH).

Les pédophiles «ont souvent fait plusieurs victimes»

Najia Adib considère que «lorsqu’un pédophile meurtrier reste en prison, il est pris en charge sur le dos du contribuable». Selon elle, «il n’existe pas de mesures punitives garantissant qu’après son séjour, il ne récidivera pas».

La militante exprime sa certitude «quand des pédophiles sont arrêtés après la découverte du corps de leur victime tuée, ils ne sont pas à leur premier crime du genre, mais ils sont pris la main dans le sac par rapport à celui qui leur a coûté l’arrestation».

«Nous n’accepterons pas d’autre mesure que la peine capitale avec une exécution. Elle existe bien dans les articles 392 et 471 à 473 du Code pénal, relatifs au kidnapping qui, lorsqu’il en résulte un meurtre, expose son auteur à une condamnation à mort.» Najia Adib

Depuis hier, l’avocat de l’association s’est saisi du dossier d’Adnane, en soutien à sa famille. Cette dernière a également reçu une visite de l’ONG, qui décrit «une catastrophe humaine à tous les niveaux».

Renforcer les mesures de recherche en cas de disparition des mineurs

La présidente de Touche pas à mon enfant insiste, par ailleurs, sur l’urgence de renforcer les outils législatifs permettant des recherches plus rapides, en cas de signalement d’une disparition de mineur. Elle rappelle que dans l’usage, «l’alerte donnée à la police par les parents ne permet pas tout de suite d’enclencher des recherches actives, dans la mesure où l’on attend 24 heures pour voir si l’enfant peut réapparaître».

Pourtant, «les premières heures d’un kidnapping sont parfois les plus décisives dans la vie de l’enfant enlevé», insiste Najia Adib. Elle alerte en effet sur «un délai aussi long qui laisse trop de possibilités au ravisseur, alors que durant les premières 24 heures, il faut au moins mener des opérations de ratissage, mobiliser des unités mobiles et boucler les zones où l’enfant est susceptible de se trouver».

«On n’accorde pas à la protection des enfants la priorité et le caractère urgent qu’elle doit avoir, d’un point de vue légal mais aussi d’un point de vue de la responsabilité de la société et des institutions sur nos enfants.» Najia Adib

Mustapha Belfakir, président par intérim de l’association ANIR pour la solidarité l’action sociale auprès des enfants en situation difficile, estime auprès de Yabiladi qu’«il existe un arsenal juridique doté de mécanismes de protection, mais qui ne sont pas mis en œuvre systématiquement». Il dit observer par moments un «relâchement de la part des appareils sécuritaires et de la justice, laissant comprendre que la pédophilie n’est pas réellement une question prise avec le sérieux et la fermeté qu’il faut». Il confie avoir observé cette tendance lui-même au niveau des tribunaux, dans son accompagnement des mineurs.

De ce fait, le militant considère «important» de mener une sensibilisation auprès des familles pour conscientiser les enfants sur leurs droits à la protection, mais qu’«il faut sensibiliser également le personnel de justice et de la police, parallèlement à des réformes pénales». Il insiste également sur l’importance de la réparation psychologique des enfants survivants d'une agression pedocriminelle.