Ouverture d’une liaison aérienne directe entre le Maroc et Israël ?

La Douzième chaîne israélienne a rapporté que l’espace aérien marocain s’ouvrirait aux vols directs entre Tel Aviv et Rabat, comme prochaine étape de normalisation avec les Etats arabes, sous la supervision du président américain Donald Trump. Reprise par le Jerusalem Post, la télévision n’a cependant pas fournir plus de détails.

Le Maroc s’est empressé de nier «catégoriquement» ces informations, par le biais de l’agence de presse espagnole EFE. Citant des sources diplomatiques anonymes, cette dernière a rapporté que la version des médias israéliens était «totalement infondée».

Une rumeur qui s'inscrit dans un narratif des médias de Tel Aviv voulant que le Maroc soit parmi les prochains pays à normaliser les relations avec Israël, après les Emirats arabes unis et Bahreïn.

En 2017, le journal Yediot Aharonot a indiqué que l’agence de voyages israélienne Travel Carpet prévoit d’organiser des vols vers le Maroc, «après 13 ans d’arrêt». En octobre 2019, les médias israéliens ont récidivé, évoquant cette fois-ci le lancement d’une ligne directe entre Tel Aviv, Casablanca, Marrakech, Tanger et Oujda, via une compagnie aérienne israélienne, à partir de mai 2020. Or, ces voyages entre le Maroc et Israël sont effectués via une escale dans un aéroport européen.

Pour rappel, le Maroc a établi des relations diplomatiques officielles avec l’Etat hébreux pour la première fois en 1993, après que ce dernier a signé l’Accord d’Oslo avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Une résolution qui a donné lieu à l’ouverture de bureaux de liaison à Tel Aviv et à Rabat. Mais sept ans plus tard avec la deuxième Intifada (2000), le Maroc décide de fermer la représentation israélienne qu’il accueille et couper toutes relations diplomatiques.