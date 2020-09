L’ambassadeur palestinien au Maroc salue les positions exprimées par Bourita

A l'opposé des ONG marocaines pro-palestinienne, l'ambassadeur de la Palestine à Rabat, Jamal Choubaki a loué l’intervention de Nasser Bourita, lors de la 145e session du conseil exécutif de la Ligue arabe, mercredi 9 septembre.

«Le Maroc a adopté des positions équilibrées et objectives conformes aux résolutions internationales, tout en étant ferme dans la défense de ses positions. L'objectivité et l'équilibre de la politique étrangère du Royaume ne signifie pas se soumettre aux pressions ou mutations imposées par les centres de pouvoir mais de les traiter avec responsabilité afin de garantir la pérennité de ses positions», s’est félicité le diplomate en réponse à une question de médias palestiniens portant sur le discours de Bourita.

Le diplomate palestinien a indiqué que le ministre marocain «a mis l'accent sur trois points essentiels. Premièrement : L’attachement du Maroc à une solution sur la base des résolutions internationales et non sur des propositions qui n’ont pas fait l’objet d’un compromis. Deuxièmement : réaffirmer le statut juridique d’Al Qods en tant que capitale de l'État palestinien et enfin réitérer l’engagement continu et inconditionnel du Maroc à continuer à respecter ces constantes».

Nasser Bourita avait réitéré l’appel du royaume à «un règlement juste mettant fin à l’occupation israélienne des territoires palestiniens et permettant l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la stabilité».

«La relation du Maroc avec Al Qods et la cause palestinienne est historique, émotionnelle et non sujette à des enjeux conjoncturels ouaux tiraillements politiques.» Jamal Choubaki

Pour mémoire en mai 2013, le royaume avait signifié à l’ambassadeur palestinien à Rabat, Ahmed Sobh, qu’il est devenu persona non grata. En cause, ses déclarations peu amènes sur les actions de l’Agence Beït Mal Al Qods Al Sharif dont le siège est à Rabat et placé sous la tutelle du Comité Al Qods que préside le roi Mohammed VI. Ce que Jamal Choubaki n'a pas oublié en louant le souverain marocain.