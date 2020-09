Tourisme : La CDT critique des licenciements malgré le soutien apporté par l'Etat

La Confédération démocratique du travail (CDT) a exprimé, jeudi, sa condamnation d’une «vague de licenciements» dans un groupe de secteurs productifs, dont «le secteur du tourisme, qui a bénéficié d'un programme spécial de relance dépassant les 16 milliards de dirhams».

Dans un communiqué, le syndicat a estimé que certains propriétaires d'unités hôtelières n’ont pas «respecté les obligations sociales et ont profité de la pandémie pour se débarrasser de leurs travailleurs».

La confédération a mis en garde contre le danger de la propagation de la pandémie et de l'augmentation du nombre de décès à la lumière, dénonçant la confusion claire du gouvernement et des décisions de «dernière minute», tout comme «l'absence totale de mesures sociales accompagnant le soutien de la classe ouvrière et des groupes vulnérables».

Elle appelle aussi à «garantir un revenu stable pour tous les groupes touchés par les répercussions de la pandémie».

La CDT critique, par ailleurs, «l'exploitation de l'état d'urgence sanitaire pour restreindre les droits et les libertés et violer le droit de manifester», et «l’utilisation du pouvoir pour restreindre les droits syndicaux».

Le Syndicat a exprimé son «soutien et son appui à toutes les manifestations menées par les syndicats locaux pour la défense des libertés syndicales et les droits justes et légitimes de la classe ouvrière». Et d’estimer que celle-ci «est sous une féroce attaque contre ses acquis et sa stabilité sociale». Le communiqué cite, à cet égard, les travailleurs licenciés de plusieurs établissements hôteliers, notamment à Fès et à Larache.