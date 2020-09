Dialogue interlibyen : Accord global à Bouznika sur le partage des postes de souveraineté

Après cinq jours de négociations à Bouznika, les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du parlement de Tobrouk, «un accord global» se profile. Il porte sur «les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté», indique la MAP.

«Les deux parties ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord», précise le communiqué final conjoint lu par Driss Omran de la Chambre des représentants libyenne, en présence du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Les deux délégations ont «appelé l’ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye», ajoute la même source.

Les représentants de l’Ouest et l’Est ont affirmé que la réunion à Bouznika s'est déroulée dans «une atmosphère amicale et fraternelle marquée par la compréhension et le consensus». Ils ont également souligné que le dialogue interlibyen au Maroc «intervient en application de l’article 15 de l’accord politique libyen conclu à Skhirat et en confirmation des conclusions de la conférence de Berlin soutenant la solution politique et sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité».

Parallèlement à la réunion de Bouznika, Genève a accueilli une rencontre entre des représentants de partis politiques et d’acteurs associatifs libyens. La crise dans le pays maghrébin sera au centre d'une réunion, dimanche, entre des responsables de la France et la Russie.

L’ «accord global» de Bouznika nécessite d’être paraphé par le président du Haut Conseil d’Etat, Khaled Al Mechri, et le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh.