L'accusation de traitrise à la patrie fait décoller les pilotes de la RAM

L’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) a rejeté, ce jeudi, toute prétendue connivence entre des pilotes de ligne marocains et des instances syndicales représentant l’Algérie et l’Afrique du Sud». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, elle souligne que sa réaction intervient en réponse à des publications de presse, suggérant ces accointances.

Ces relais à travers des médias interviennent au moment où le personnel aérien se mobilise contre des licenciements au sein de la Royal air Maroc (RAM), ce qui conduit l’AMPL à dénoncer «une purge expéditive sournoisement maquillée en licenciement dit ‘économique’», accompagnée d’une campagne de dénigrement. Le syndicat déplore un «climat délétère» dans les rangs des pilotes «victimes de pratiques répressives érigées désormais en modèle de gestion».

De ce fait, le syndicat se dit «résolument décidé à faire éclater au grand jour» ces usages, en allant «jusqu’au bout de [son] action pour défendre [son] honneur, en usant de tous les recours constitutionnels».

L'AMPL déplore que son bureau soit visé par une remise en question de son patriotisme, «en tentant pitoyablement de le faire passer pour un traitre de la patrie».

Tout en rejetant les soupçons d’ingérence étrangère, l’AMPL précise être affiliée l’International Federation of Airlines Pilots Associations-Montreal, une «instance internationale strictement professionnelle et apolitique fondée en 1948 et qui regroupe quelques 140 000 membres représentants plus de 100 pays différents». Aussi, le syndicat marocain affirme n’avoir «jamais sollicité l’ingérence d’une quelconque partie étrangère dans le combat qu’[il] mène depuis plus de 50 ans dans la défense des droits légitimes de ses pilotes». Il dénonce également un «vil procédé dont le but ultime est de ternir l’image du pilote marocain».