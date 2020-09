Maroc : Affiliée à Daech, la cellule démantelée comptait viser plusieurs installations et sites sensibles

Les opérations de sécurité, exécutées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, aux premières heures de jeudi, par le Bureau central d'investigation judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont abouti à l’arrestation de cinq extrémistes âgés entre 29 et 43 ans.

Selon un communiqué du BCIJ, relayé par la MAP, sur l’opération menée ce matin, deux des suspects interpellés (ceux arrêtés à Tiflet et à Témara) ont opposé une résistance farouche, causant une blessure à l’avant-bras à un élément de l’Intervention rapide, ce qui a nécessité des tirs de balles de sommation, des bombes sonores et des bombes fumigènes pour neutraliser le danger. Et de préciser que la cellule terroriste est affiliée à l’organisation «Etat islamique».

Les perquisitions et les opérations de ratissage menées dans des locaux et appartements exploités par les mis en cause ont permis de saisir notamment trois ceintures explosives contenant des tubes pour charger des objets explosifs, 15 bouteilles contenant des matières chimiques suspectes, deux détonateurs électriques, du matériel électronique, des poudres chimiques et des câbles électriques, précise le BCIJ.

Les perquisitions ont aussi permis de saisir une maquette en carton portant le signe de Daech, outre environ 3 kg de nitrate d'ammonium qui ont été mis, avec les autres substances chimiques saisies, à la disposition de l'expertise technique qui sera menée par le laboratoire de la police scientifique et technique, ajoute le communiqué.

Le chef de cette cellule, aux antécédents judiciaires dans les crimes violents et considéré comme un suspect dangereux, avait planifié, en compagnie de ses complices, de mener des opérations terroristes visant plusieurs installations et sites sensibles, en utilisant des engins et des ceintures explosifs.

L’enquête a également révélé que tous les suspects, qui ont atteint des stades avancés de planification et de préparation de leurs projets terroristes, avaient effectué des missions de reconnaissance afin d'identifier leurs cibles qu'ils projetaient d'attaquer par des attentats suicides en utilisant des gilets explosifs.