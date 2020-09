Hirak : Vers un regroupement des détenus dans la prison de Tanger 2

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a procédé au regroupement des détenus du Hirak du Rif, dans la prison de Tanger 2. Cette décision intervient après que sept des militants condamnés en appel à Casablanca sont arrivés à leur vingt-cinquième jour de grève de la faim ouverte.

Père de la figure de proue du Hirak du Rif Nasser Zefzafi, Ahmed Zefzafi a confirmé à l’agence de presse EFE que les transferts ont commencé mercredi, avec trois détenus de la prison de Guercif, qui ont été déplacés vers Tanger.

Cependant, le transfert de Nasser Zefzafi et de son codétenu à la prison de Ras El Ma (Fès), Nabil Ahmajik, a été reporté en raison de la détérioration de l’état de santé du chef de file du Hirak, qui a suspendu le dernier sa grève de la faim, lundi dernier.

A travers cette grève, les sept détenus ont dénoncé les pressions dont ils disent faire l’objet à l’intérieur des prisons, tout en exigeant d’être autorisés à recevoir des livres et des journaux, en plus de l’améliorant la qualité des repas, la révision de la durée des appels téléphoniques et celles des visites. Dans ce contexte, des membres du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) se sont rendus auprès d’eux, pour une action de médiation visant la suspension de la grève de la faim.

La principale revendication que les détenus grévistes ont portée reste le regroupement de tous les militants du Hirak condamnés dans la prison de Selouan, près de Nador. EFE souligne que l’administration pénitentiaire a partiellement accepté cette demande, mais en les rassemblant dans un autre établissement.