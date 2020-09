Deep Knowledge : Le Maroc à la traîne dans le classement des pays sûrs face à la Covid-19

Le groupe de réflexion Deep Knowledge Group, basé entre Londres et Hong Kong, a publié cette semaine son classement des pays les plus sûrs face au nouveau coronavirus.

Une étude qui évalue le niveau de sûreté de 250 pays, régions et territoires face à la Covid-19, en s’intéressant à une centaine de paramètres, dont l’efficacité de la quarantaine, la détection du virus et l’état du système de santé.

Mais alors qu’il était classé au 92ème rang dans le classement établi en juin, ce classement, le Maroc recule de 10 places pour s’établir désormais au 104e rang, avec un score de 465.06 points.

Le royaume obtient un score de 108.82 pour l’efficacité de la quarantaine, 98.07 pour l’efficacité du gouvernement, 63.87 pour la surveillance et détection du virus et 47.3 seulement pour la préparation des soins de santé. Deep Knowledge Group lui donne aussi une note de 82.12 pour la vulnérabilité du pays et un score de 64.88 points pour ce qui est de la préparation aux urgences.

De ce fait, le Maroc reste aussi mal classé en Afrique, où il arrive à la 8ème place, derrière la Tunisie (57ème rang mondial), le Rwanda, les Seychelles, l’Île Maurice, le Nigéria, la Guinée équatoriale et l’Afrique du Sud. Le royaume est aussi deuxième au Maghreb, devant la Mauritanie (113e) et l’Algérie (135e).

Dans la région MENA, le Maroc arrive 9ème, derrière les Emirats arabes unis (9e place mondiale), Israël (11e), l’Arabie saoudite (13e), le Koweït (20e), Bahreïn (24e), le Qatar (27e), Oman (29e), la Tunisie et la Jordanie (89e).

Le classement est dominé par l’Allemagne, pays considéré comme le plus sûr face à la Covid-19, suivie par la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Suisse et le Japon.