Rentrée scolaire : La SMMU insiste sur le respect strict des mesures de prévention dans les écoles

La Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) a mis l'accent sur le respect strict des mesures de prévention au sein des établissements scolaires.

«Il est nécessaire d'apprendre aux enfants de respecter certaines règles de prévention et de précaution, telles que la distanciation sociale, le respect des indicateurs signalétiques de prévention, l'ouverture des portes sans les toucher directement par les mains, la désinfection des mains ou leur lavage à l'eau et au savon», insiste la SMMU dans une vidéo sur la rentrée scolaire 2020-2021 et le risque de contaminations des enfants par le coronavirus.

Il s'agit également, selon la société, de se saluer sans se faire la bise ou se serrer la main, d'éviter les jeux collectifs et les rassemblements devant les écoles et dans les couloirs et porter un masque de protection au moins pour les enfants âgés de plus de 10 ans.

La SMMU met en avant, également, l'importance d'aérer les classes et de les désinfecter quotidiennement après le départ des élèves, ainsi que les bus de transport scolaire, assurant que toutes ces mesures permettront, si elles sont bien respectées, de diminuer le risque de contaminations et donc de préserver la santé des enfants.

La SMMU recommande, dans ce même contexte, de renforcer la vaccination contre les autres virus et maladies, notamment la grippe, et de procéder à des tests de dépistage s'il y a des cas symptomatiques, rappelant qu'une classe pourra être fermée après enregistrement de plus de 3 cas positifs.

Elle rappelle, par ailleurs, que le choix s'est porté sur l’enseignement présentiel comme solution dans l'objectif de minimiser les retombées psychologiques enregistrées chez les enfants, «à condition que toute la société marocaine s’implique activement au bon déroulement de la rentrée, en adhérant rigoureusement aux mesures barrières».

Et de noter que les enfants âgés de moins de 11 ans transmettent moins la maladie, même quand ils sont porteurs, alors que ceux plus âgés transmettent le virus au même titre que les adultes.