Affaire du chantage au roi du Maroc : Les deux journalistes français sous la menace d’un procès en correctionnel

Catherine Graciet et Eric Laurent / DR

Cinq ans après son lancement, le feuilleton judiciaire du chantage au roi Mohammed VI a connu un nouvel épisode. Ce mercredi 9 septembre, dans son réquisitoire définitif, le parquet de Paris a demandé que soient jugés Eric Laurent et Catherine Graciet. Il a recommande en revanche d'abandonner les poursuites pour «tentative d'extorsion», indique le Figaro qui reprend une dépêche de l’AFP.

«Il appartient désormais aux juges d'instruction chargés de cette enquête de décider de la tenue ou non d'un procès», ajoute la même source. Les deux journalistes français sont sous la menace d'un procès en correctionnelle à Paris pour «chantage».

Cette affaire remonte à fin août 2015 lorsque la police française avait interpellé Eric Laurent et Catherine Graciet dans une tentative de chantage au roi du Maroc. Ils avaient réclamé à un émissaire du Palais de l’argent en échange de la non publication d'un nouveau livre à charge contre la monarchie, après «le roi prédateur» paru en 2012. Sauf que les autorités marocaines avaient décidé de porter plainte pour chantage et extorsion.