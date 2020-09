Maroc : Une association se mobilise pour l’ouvrière agricole Ghizlan, victime d’un accident

Etudiante et ouvrière agricole, Ghizlan fait partie des travailleuses de champs ayant perdu la vie à cause de leurs conditions de transport. Le Groupe des jeunes femmes pour la démocratie (GJFD) a ainsi annoncé avoir rendu une visite de soutien à la famille de la victime, décédée dans un accident de la route.

Le groupe s’est rendu au douar natal de la jeune femme, près de Tiznit. Ghizlan y rêvait de poursuivre ses études aux Etats-Unis. «Sa sœur, également ouvrière et fille d’ouvrière agricole, raconte, dans son témoignage, les souffrances quotidiennes de leur métier : se lever à 3h du matin pour rejoindre un pick-up transportant plus de 14 femmes et les conditions difficile de leur travail dans l’attente du salaire pour quinze jour de travail», indique un communiqué.

La sœur de Ghizlan, qui a eu 14 en première année du baccalauréat, «défend aujourd’hui les droits de sa sœur et milite pour la fin de la souffrance et des conditions de travail déplorables des ouvrières agricoles», indique la même source, plaidant pour que ce drame soit le catalyseur d’un combat pour la dignité des travailleuses agricoles.

L’ONG rappelle que «Ghizlan et toutes les ouvrières agricoles travaillent pour un salaire de 70 DH par jour, sans protection sociale, sans aucun respect de leurs droits et au mépris des dangers qu’elles encourent tant au niveau de leur lieu de travail (violence, sexisme, harcèlement) qu’au niveau des conditions de transport (conduite et routes dangereuses)».

Fin août dernier, un accident est survenu sur la route nationale 1, au niveau de la commune rurale de Douar El Mers, dans la région de Souss-Massa. Le véhicule transportait 15 ouvrières sur leur chemin du retour des champs. Il se serait renversé subitement, après l’explosion d’un pneu arrière, faisant des blessés de différentes gravités et un décès.

Le GJFD envisage désormais d’organiser un hommage à la mémoire de Ghizlan, dans son village, avec sa famille et son entourage proche.