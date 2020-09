Les audiences du réseau impliqué dans le détournement de médicaments débutent à Fès

Environ six mois après le démantèlement d'un réseau impliqué dans le détournement de médicaments de l'intérieur de la pharmacie du CHU Hassan II de Fès et leur vente à des cliniques et des pharmacies, la chambre criminelle de première instance de la Cour d'appel de Fès a débuté, mardi, le procès des 11 personnes impliquées dans cette affaire.

Il s’agit de médecins multidisciplinaires, d’infirmières et des propriétaires de cliniques privées, en plus d’un conseiller médical et un infirmier en anesthésie au CHU de Fès, selon des sources médiatiques.

Les faits remontent à fin février, après que le premier suspect, représentant commercial d’une société pharmaceutique privée, a été interpellé au niveau d'une station de transport routier de la ville de Meknès, en flagrant délit de réception d’un lot de médicaments.

Les recherches ont révélé que ces produits ont été envoyés par le deuxième suspect, qui travaille comme infirmier spécialisé au centre hospitalier universitaire de Fès. L’enquête a permis, par la suite, l'arrestation des autres membres de ce réseau.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des deux suspects dans les villes de Meknès et Fès ont également abouti à la saisie d’un lot supplémentaire de 2 007 médicaments, ainsi que de quantités importantes de divers équipements médicaux et paramédicaux, dont la valeur dépasse 90 000 dirhams.