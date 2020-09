Membre de la coalition gouvernementale, l'USFP fustige El Othmani

La guerre intestine au sein de la majorité gouvernementale refait surface. Ainsi, dans un communiqué publié ce mercredi par son bureau politique, l'Union socialiste des forces populaires (USFP) a fustigé le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani, l’accusant de «créer toutes les conditions pour la désintégration de la majorité gouvernementale».

Le Parti Rose accuse aussi de «justifier des décisions techniques en leur accordant une couverture politique institutionnelle et en excluant le soutien politique au gouvernement, ce qui jette un doute sur ses véritables intentions d'activation de la disposition démocratique dans la méthodologie de prises des pouvoirs que la Constitution lui octroie».

Le communiqué critique l’absence de consultation de la majorité, dans les décisions et les étapes où elle devait être consultée.

L’USFP dit aussi avoir constaté une «absence du cadre institutionnel de la majorité dans les discussions sur les lois structurant la vie financière et économique» et dénonce «l’absence de consultation sur la charge politique de la loi de finances rectificative et la suspension de toute consultation sur la prochaine loi de finances».

Le communiqué critique également l’absence de «toute mesure contre les informations sur des dysfonctionnements concernant des marchés publics en lien avec la lutte contre la pandémie», rappelant leur impact sur «la confiance des citoyens dans les institutions».

La communication du gouvernement n’a pas, non plus, était épargnée puisque la Rose a dénoncé des «communiqué répétés et classiques, comme si la situation était normale et que l'année n’est pas marquée par une pandémie ni par des répercussions tragiques et inquiétantes menaçant le pays».