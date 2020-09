Pour son arrivée à l’Inter de Milan, Achraf Hakimi se voit offrir un spot vidéo

L'Inter Milan a célébré la venue du défenseur marocain Achraf Hakimi qui l’a rejoint en provenance du Real Madrid, avec un spot vidéo.

Sur son compte Twitter, le club italien de football a ainsi dédié une vidéo à l’ancien défenseur de Borussia Dortmund, où l’on aperçoit des images de plusieurs villes marocaines et du Sahara, avec des mots en arabe classique avant de dévoiler le footballeur, portant le maillot de l’Inter ainsi qu’un drapeau du Maroc.

«Le joueur, l'homme, le garçon», écrit le club en guise de présentation de cette vidéo produite par Inter Meddia House.

«Hakimi pose à la fin de la vidéo avec le maillot de l’Inter après une série d'images qui retracent l'expérience et les ambitions de l'arrière latéral : le désert marocain, le bruit du vent, la lumière de l'aube et les couleurs du coucher de soleil, les voyages et les buts. Tout est là en quelques secondes», écrit le média italien Corriere dello Sport. Et d’y voir «une façon de présenter Hakimi à ses nouveaux fans qui ont hâte de l'apprécier sur le terrain».

La même source rappelle que le défenseur du Real Madrid, prêté au Borussia Dortmund avant de rejoindre le club italien, est le deuxième footballeur marocain de l'histoire de l'Inter. «Avant lui, seul Houssine Kharja portait à la fois le maillot de l’Inter et celui du Maroc», poursuit le média en soulignant que Hakimi est aussi le «31e footballeur africain de l'histoire de l'Inter».