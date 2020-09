Maroc : Les patients atteints du coronavirus entre stigmatisation et exclusion sociale

La pandémie du nouveau coronavirus a révélé un certain nombre de comportements au sein de la société marocaine. Ainsi, avec la hausse du nombre de personnes testées positives au virus, certains Marocains gardent secrète la question de leur infection et ne la révèle qu’à leur cercle restreint, composé par leurs familles ou leurs amis. Ils considèrent ainsi cette maladie comme une «honte», estimant que révéler leur statut positif conduirait à leur «exclusion sociale».

Pour le psychosociologue et professeur de psychologie sociale à l'Université Hassan II de Casablanca, Mohcine Benzakour, cette question de «stigmatisation» ne se limite pas d’ailleurs aux Marocains. «Toutes les sociétés excluent les personnes malades et cela augmente en période de pandémie. Cette exclusion s’explique par la peur de la mort ou de l'infection, et donc le patient est pointé du doigt comme étant un danger», ajoute-t-il dans une déclaration à Yabiladi.

Une peur du virus amplifiée par plusieurs facteurs

Tous ces facteurs font craindre aux Marocains, selon l’expert, de déclarer leur infection. De plus, à cela s’ajoute aussi «leur ignorance de leur sort car il n'y a aucune garantie qu'ils seront correctement pris en charge dans les hôpitaux, indépendamment de ce qui est dit dans les médias officiels». Une allusion aux informations circulant sur l’état des hôpitaux du royaume et de la prise en charge des patients Covid+ ces dernières semaines, alors que le rythme des infections est en hausse.

Et d’expliquer que «le Marocain a une sorte de sens social et préfère ainsi écouter ceux ayant vécu l'expérience au lieu de croire ce qui est dit dans les médias officiels», ce qui amplifie sa peur de cette maladie et l’incite, en cas de confirmation de son cas ou même en cas de doute, de ne pas en parler.

Mohcine Benzakour souligne aussi que pour les classes les plus démunies, ne pas annoncer son infection par le virus peut être lié à «la peur de perdre son emploi si on se déclare positif, comme cela s'est produit dans des maisons d'hôtes à Marrakech».

Pour sa part, le sociologue Abdeljabbar Boucetta rappelle que «le coronavirus est un virus émergeant et de nombreux aspects de la maladie restent entourés de mystère». «Cela engendre ainsi une peur des personnes testées positives et une stigmatisation à leur égard», enchaîne-t-il.

«Ce qui a accentué cette peur, ce sont les rumeurs qui se répandent à propos du Covid 19. Lorsque les sociétés régressent de manière cognitive, la peur et la stigmatisation sociale augmentent. La personne infectée par le nouveau coronavirus tombe en disgrâce et est stigmatisée, alors que même sa famille devient socialement exclue.» Abdeljabbar Boucetta

Une situation qui interpelle quant au regard porté aux personnes malades

Cette stigmatisation touchant les patients Covid+ et leurs familles interpellent toutefois la société, les décideurs ainsi que les médias. Ainsi, pour Mohcine Benzakour, «la représentation du patient dans la société marocaine doit être reconsidérée».

«Un patient n'a pas besoin de compassion, encore moins d'être pointé du doigt. Il doit être laissé tranquille, pour que son moral remonte et qu'il puisse guérir de sa maladie.» Mohcine Benzakour

Le psycho-sociologue souligne aussi que la peur du virus peut être compensée par un regain de confiance dans les institutions, et plaide pour une «absence de déclarations contradictoires et de décisions improvisées».

Quant à Abdeljabbar Boucetta, il rappelle que «les médias jouent un grand rôle dans les crises» et considère que ce secteur «doit favoriser la crédibilité, et la diffusion d'informations fiables, tout en étant responsables», afin d’informer et rassurer l’opinion publique. «La négativité et la peur reculeront aussi avec des informations sûrs et fiables», estime-t-il.

Le sociologue avertit aussi sur le fait que «la stigmatisation sociale peut se transformer en violence symbolique, ce qui crée une pression psychologique sur les patients qui se sentent rejetés, ce qui peut les accompagner pendant longtemps».