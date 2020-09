Huelva : Un Marocain de 26 ans tué par une balle dans la tête

Dans la municipalité de Huelva à Almonte, la Garde civile espagnole enquête sur la mort d’un jeune homme de 26 ans, de nationalité marocaine, qui a reçu une balle dans la tête. Il était encore en vie pendant son transfert à l’hôpital par ses proches.

Citant des sources de l’Institut armé et du service d’urgence d’Andalousie et l’agence Europa Press, OK Diario indique que les événements se seraient produits peu avant 13 heures vendredi, lorsqu’un individu dont l’identité n’a pas été rendue publique aurait tiré sur le jeune homme en le visant à la tête.

Des médecins de la société des urgences de santé publique (EPES) et de la garde civile ont été mobilisés, sans réussir à réanimer la victime qui a succombé à ses blessures. La police judiciaire a commencé une enquête sur les événements.