Noyade : Le corps d'une Maroco-italienne toujours recherché à Sondrio

A Sondrio, commune italienne située dans la région de Lombardie, les recherches se sont poursuives hier pour retrouver le corps de Hafsa, Maroco-italienne âgée de 15 ans, qui se serait noyée dans l’Adda, rivière qui traverse huit provinces.

Selon le média local La Provincia di Sondrio, les opérations d’hier ont été d’abord menées par le Sauvetage alpin d'urgence de la Guardia di Finanza le matin, puis par les pompiers des détachements de Sondrio et Morbegno, dans l'après-midi, avec le même espoir : retrouver Hafsa, qui se serait noyée dans la rivière, le mardi 1er septembre dernier.

Ce jour-là, son amie âgée de 19 ans, qui était avec elle au moment du drame, avait lancé l’alerte peu après 18h. Pendant deux jours, des recherches dites «massives», c'est-à-dire organisées en présence de plusieurs entités, et avec la coordination centrale de la Préfecture, ont été menées.

Hier encore, les pompiers se sont immédiatement rendus sur place suite à une alerte donnée par une citoyenne qui se serait révélée fausse, ajoute le média. Les autorités locales insistent sur le fait que toute information relative à ce drame serait la bienvenue, précise-t-on.

Dans la commune italienne, l’heure est à la solidarité avec la famille maroco-italienne de Hafsa, ajoute-t-ton. Samedi soir, l'archiprêtre de Sondrio, Don Cristian Bricola leur a rendu visite.

«J'ai transmis aux parents [la mère était présente, le père n'était pas à la maison, ndlr] le chagrin de toute la ville, car que les mères et les pères chrétiens de Sondrio comprennent et éprouvent la même douleur ces parents. Je leur ai dit que nous avons prié, à l'église, pour Hafsa et pour sa famille», a-t-il déclaré.