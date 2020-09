Classement international des universités marocaines : Peut et doit mieux faire !

Le TOP 10 du Times Higher Education des meilleures universités dans le monde est trusté par les mastodontes américaines et britanniques, telles qu’Oxford (1ere), Standford (2eme), Harvard (3eme). La première université d’Europe continentale pointe à la 14e place (ETH Zurich/Suisse) tandis que la première université chinoise - Tsinghua University- vient de faire son entrée au TOP 20. La performance chinoise est dautant plus «appréciable» qu’elle place 6 de ces institutions dans le TOP 100 mondial.

La première université Africaine pointe, elle, à la 157e place. Il s’agit de la sud-africaine «Cap Town University», tandis que la première université d’un pays membre de la Ligue des Etats arabes pointe au-delà de la 200e place (201-250) grâce à l’université du Roi Abdulaziz, basée à Jeddah en arabie Saoudite. Au Maroc, c’est l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès qui est en tête, mais pointe au-delà de la 800e place.

Il y a quelques jours, la Direction de la coopération et du partenariat du département en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'enorgueillissait dans un tweet de voir figurer cinq universités marocaines dans ce classement de référence. Un auto-satisfecit quelque peu déplacé, lorsqu’on regarde le classement des universités marocaines de plus près.

En effet, l’Université de Fès, bien que leader de ce classement local, s’inscrit en nette régression par rapport à l'année précédente, où elle figurait parmi le pool des 600-800. L’Université Cadi Ayyad de Marrakech, première à avoir intégré ce classement en 2015 à la 300e place, poursuit sa chute vers les abysses, pointant désormais au-delà de la 1000e place.

La contreperformance individuelle des institutions académiques marocaines est également à mettre en perspective par rapport aux pays de la région. En effet, comparé aux pays de l’Afrique du nord, le Maroc pointe à la dernière place au niveau du nombre d’universités figurant dans ce classement. De même, au niveau continental, l'Afrique du Sud et le Nigeria font mieux que le Maroc.

Le Maroc à la traine en Afrique

Le classement de Times Higher Education reste toutefois «généreux» avec les universités marocaines. Le Shanghai Academic Ranking of World Universities 2020, et les QS World universities, les deux autres classements de référence dans le domaine ne font figurer aucune université marocaine dans leurs éditions 2020, ni les précédentes.

Au-delà de cet exercice de benchmark, cette contre-performance globale du Maroc universitaire, peut à moyen et à long terme devenir coûteuse pour les universités locales et leurs diplômés. En effet, l’attractivité de nos universités pour les étudiants étrangers, notamment africains, pourrait pâtir de ces mauvais ranking. Instrument essentiel du soft power que souhaite exercer le Maroc sur le continent, le royaume risque de se faire disputer sa place de première destination universitaire d’Afrique francophone au profit d’autre pays «mieux classées» comme l’Algérie ou la Tunisie.

Le manque de visibilité des universités marocaines peut également devenir un handicap pour leur ouverture à l’international. En effet, certaines s'appuient de plus en plus sur ces classement pour sélectionner leurs partenaires étrangers. Enfin, avec cet intérêt grandissant des classements internationaux, il n’est pas exclu que les diplômés des université marocaines paient à un moment donné le prix, que ce soit sur le marché de l’emploi à l’international, ou pire, sur le marché globalisé de la recherche, des doctorats et des bourses d’études.

Le ministère de tutelle gagnerait donc à s’intéresser plus à ces classement et à l’image qu’ils peuvent refléter sur nos institutions d’enseignement supérieur et de recherche. L’analyse des enjeux liés aux classements internationaux doit en effet permettre de dégager des voies pertinentes pour l’intervention publique pour améliorer les performance.