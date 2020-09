Israël-Emirats : Le Maroc sera-t-il présent à la cérémonie de signature officielle de l’accord de paix ?

Donald Trump et Benjamin Netanyahu / Archive - DR

Donald Trump présidera, le 15 septembre à Washington, la cérémonie de signature officielle de l’accord de paix entre les Emirats arabes unis et Israël, ont annoncé plusieurs médias internationaux qui rapportent les confidences d’un «haut responsable à la Maison blanche».

La même source a révélé que la délégation israélienne sera conduite par le Premier ministre alors que celle des Emirats pourrait être présidée par son ministre des Affaires étrangères, Abdellah Ben Zayed, le frère de l’homme fort à Abou Dhabi, le prince héritier Mohamed Ben Zayed.

Benjamin Netanyahu a d'ores et déjà confirmé sa présence. «Je suis fier d'aller à Washington la semaine prochaine à l'invitation du président Trump et participer à la cérémonie historique à la Maison Blanche sur l'établissement d'un accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

L’administration Trump a prévu également de convier des responsables de pays étrangers à prendre part à l’événement. Le Maroc acceptera-t-il l’invitation à la conclusion de l’ «accord d’Abraham», annoncé le 13 août dernier ?

Pour rappel, le royaume avait boudé la présentation par le président Donald Trump et le Premier ministre israélien du «Deal du siècle», le 28 janvier 2020 à Washington. Le plan qui avait largement répondu aux revendications de Benjamin Netanyahu, reconnaissant les occupations israéliennes des colonies juives installées en Cisjordanie (Judée et Samarie pour les Israéliens) et de la vallée du Jourdain ainsi que Jérusalem comme capitale indivisible d’Israël.

En revanche, étaient présents à la cérémonie les ambassadeurs du Bahreïn, des Emirats arabes unies et d’Oman ; des pays intéressés par une normalisation avec l’Etat hébreu. Huit mois plus tard, Abou Dahbi a décidé d’établir des relations avec Israël alors que Manama et Maskat ainsi que Riyad temporisent.

La signature officielle de l’accord du 13 août avait été programmée, dans un premier temps, le 13 septembre. Une date symbolique pour l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ainsi que pour de nombreux Etats arabes dont le Maroc. Elle marque en effet la conclusion, le 13 septembre 1993, dans le jardin de la Maison blanche, des accords d’Oslo en présence d’Yitzhak Rabin et le chef de l’Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat. Deux jours après les salutations historiques entre les deux hommes, le Premier ministre israélien et son ministre des Affaires étrangères, Shimon Pérès, étaient reçus par le roi Hassan II.