Maroc : Le manque de ressources humaines menace la prise en charge des malades covid+

Le week-end dernier, la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au sein du ministère de la Santé a mis à jour la définition des cas suspects, probables et confirmés, avec quelques réadaptations visant à rendre la prise en charge plus rapide. Le département recommande d’ailleurs un démarrage du traitement «le plus rapidement possible, sans confirmation virologique pour les cas probables et avant réception du résultat de la PCR pour les cas présentant des comorbidités».

Cette mise à jour est appliquée alors que les cas d’infection confirmés quotidiens connaissent une hausse importante et le nombre de morts reste à un niveau inquiétant. «Tout l’enjeu actuel est de prendre en charge très tôt les patients et les traiter précocement, pour limiter l’augmentation de la mortalité ; c’est ce que la mise à jour du protocole a voulu faire, ce qui est une avancée considérable», estime Pr. Ahmed Rhassane El Adib, président sortant de la Société marocaine d’anesthésie, d’analgésie et de réanimation (SMAAR).

Contacté par Yabiladi, il déplore cependant que la mesure intervienne «à un moment où le système public est déjà surbooké, sans que le privé ne soit efficacement impliqué pour amorcer la saturation, malgré les compétences des médecins de villes, des généralistes, des médecins de famille». Il affirme que ces praticiens «peuvent aider considérablement dans la détection précoce des infections covid+, en raccourcissant le circuit entre le patient et sa prise en charge».

Un protocole thérapeutique en réanimation avancé, mais peu de ressources humaines

Ahmed Rhassane El Adib affirme qu’au niveau de la prise en charge des cas graves, le pays fait partie des «premiers à avoir adopté, dès le départ, la corticothérapie», ce qui a par ailleurs donné «des résultats intéressants». Mais pour cet enseignant à la Faculté de médecine et de pharmacie à Marrakech, «la problématique est qu’on assiste à une flambée épidémique, qui fait que nous sommes dépassés au niveau des services de réanimation par des flux extrêmement importants».

«Durant cette phase, nous ne nous confrontons pas uniquement à la problématique de la pandémie. Le déconfinement a redonné l’accès à plusieurs autres patients aux services hospitaliers, des cas d’accidents de la voie public, des cancers, des maladies chroniques…», explique-t-il. Dr. El Adib décrit en effet des services de réanimation qui, avant même la pandémie, ont été «en phase basique surchargée pour la gestion des malades graves» dans le public surtout, mais également dans le privé.

«Avec la crise sanitaire, il a fallu s’adapter, avec une mutualisation pour s’occuper des patients non-covid mais aussi créer de nouveaux lits dédiés aux covid+, qui se sont retrouvés très rapidement dépassés, faute de ressources humaines aux compétences particulières.»

Le praticien rappelle que le nombre de médecins spécialisés au Maroc reste «très bas». Une récente étude internationale à laquelle la SMAAR a participé a montré que nous sommes «à 1,89 anesthésistes-réanimateurs pour 100 000 habitants, alors que la norme internationale est de 20». A lui seul, le service de la santé publique au Maroc compte «mois de 200 anesthésistes-réanimateurs», qui ne «pratiquent pas tous la réanimation lourde». De plus, leur répartition géographique donne lieu à un accès inéquitable à leurs services, la plupart étant concentrés dans les grandes villes.

Des compétences dépassées par la prise en charge de tous les malades

Dr. El Adib appelle à une réflexion sur la formation des spécialités dans les services hospitaliers vitaux, qui se retrouvent extrêmement sollicités durant la pandémie. «Ce sont des spécialistes qui travaillent aussi dans les blocs opératoires. Beaucoup se mobilisent au sein des services d’urgence, de SAMU et de chirurgie, en plus des impératifs engendrés par la pandémie, ce qui les rend incapables de gérer à eux seuls le flux actuel», constate-t-il.

Tout ceci sans parler des urgentistes, «une vingtaine sur tout le territoire national avec les compétences nécessaires pour être mobilisés en réanimation», mais aussi des réanimateurs médicaux, «une vingtaine» également, censés être les premiers à gérer les patients covid+ en réanimation, selon le praticien.

En tout, il avertit que «nous avons 300 spécialités en complète détresse, qui se voient dépassées par la situation actuelle, en plus du personnel infirmier».

«Quand bien même l’Etat annonce la mise à disposition de 1600 ou 3000 lits, cela ne tient pas aux équipement, à un certain stade. Face à un flux phénoménal et pour s’occuper de tous les patients, covid+ ou non, il faut repenser la disponibilité du personnel qualifié.»

Mais pour Pr. El Adib, «l’autre problématique est aussi la définition des statistiques données par le ministère». Il plaide pour «des mécanismes, au niveau central et régional, faisant que les chiffres communiqués correspondent plus fidèlement à la réalité» de la situation épidémiologique. Pour cause, «la moitié, voire la majorité des patients covid+ sont hospitalisés sur la base de critères cliniques différents, où le test PCR s’avère négatif, lors de la phase inflammatoire».