Classe surchargée à Meknes : Le ministère de l’Education compte sanctionner les responsables

Au lendemain de la publication d’une photo sur les réseaux sociaux, montrant une classe archicomble sans respect des protocoles sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus, le ministère de tutelle a confirmé l’authentification de l’image. «L’établissement en question est l’école primaire Abdelkhalek Torres à Meknès», a indiqué le département de l’Education nationale, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Les enquêtes ont été approfondies afin de définir les responsabilités», par le biais d’une commission désignée au niveau la direction régionale du département, à Meknès. Il en est ressorti que l’école est «en bon état et comprend 8 salles de classe, un total de 414 élèves, répartis sur 15 groupes, encadrés par 15 enseignants, soit une moyenne de 28 écoliers dans chaque salle, en plus de la présence de deux assistants auprès du directeur de l’établissement».

De ce fait, les conditions d’infrastructure et les ressources pédagogiques de l’établissement «permettent la mise en œuvre d’un enseignement présentiel en petits groupes, constitués de 11 à 15 élèves, selon les niveaux».

Cependant, il s’est avéré que l’école a accueilli, dans la même matinée du 7 septembre, les trois premiers niveaux du primaire d’un seul coup. «S’il avait reçu le premier seulement lundi matin, le second dans l’après-midi et le troisième le lendemain, l’établissement aurait pu mettre 8 à 10 élèves par classe» et assurer ainsi le respect des mesures sanitaires contre la propagation de la pandémie, indique encore le communiqué, sur la base des éléments recueillis par la commission d’enquête.

A la lumière de ces éléments, le ministère a annoncé avoir «pris toutes les mesures nécessaires pour rectifier cette situation». Aussi, des «mesures administratives» sont en cours. Elles seraient prises à l’encontre des «personnes concernées par la question, après détermination des responsabilités».