Casablanca : Le Cabestan interdit de servir de l’alcool pendant quatre mois

Le restaurant casablancais Le Cabestan Ocean View, situé sur la côte d’Aïn Diab, n’aura pas le droit de servir de boissons alcoolisées pour une durée de quatre mois.

«Les autorités locales ont constaté que cet établissement servait de l’alcool sans l'accompagner de plats cuisinés, ce qui est contraire à la loi», expliquent des sources bien informées à nos confères du 360.

Le média rappelle que depuis l’entrée en vigueur des législations relatives à l’état d’urgence sanitaire, à la mi-mars, l'ensemble des bars restent fermés, à l'exception des bars-restaurants, qui se sont engagés à appliquer les mesures de précaution édictées.

Et de souligner que Le Cabestan a été au centre d'une polémique ces derniers jours, en lien avec la pandémie du Covid-19, dans le sillage des opérations de contrôle effectuée par des agents.

Jeudi 27 août, des clients ont rapporté avoir été verbalisés non-respect du port du masque de protection contre la Covid-19, alors qu’ils se trouvaient à l'intérieur de restaurants en train de manger. La Wilaya de police de Casablanca, contactée par Yabiladi, avait alors indiqué avoir pris connaissance de ces publications, en promettant une réponse de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une source autorisée de la Wilaya, citée par Le360, a toutefois reconnu, en réaction à cet incident, que «la priorité des priorités a toujours été la protection des citoyens» et qu’il «n'a jamais été question de les harceler». Et d’assurer que «l'objet principal des opérations menées par les forces publiques, visent uniquement à leur indiquer qu’il leur est nécessaire de disposer de ce masque sanitaire dans un lieu public, et non de le porter tout en étant attablé, car cela est évidemment impossible, lorsqu'on prend un repas ou qu'on déguste une boisson».