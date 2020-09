Sidi Yahya : En difficulté, les écoles privées veulent bloquer les transferts des élèves vers le public

Comment concilier intérêt supérieur de l’enfant en termes d’accès à l’éducation et les considérations économiques d'entreprises ? C’est le dilemme qui se pose à sept écoles privées dans la région rurale de Sidi Yahya du Gharb. Au lendemain de la décision du ministère de tutelle de maintenir une rentrée à distance dans cette zone fortement touchée par la pandémie du nouveau coronavirus, ces groupes scolaires ont saisi, dès lundi, la direction provinciale de l’Education nationale à Sidi Slimane.

Dans une correspondance, directeurs et responsables pédagogique des écoles concernées s’adressent au délégué, qu’ils appellent à «prendre des mesures pour limiter les nombreuses autorisations pour l’octroi des attestations de départ». Selon eux, nombre de ces transferts vers les écoles publiques sont en cours.

Les écoles privées ne séduisent plus les familles

Dans leur correspondance écrite, parvenue à Yabiladi, les signataires expliquent que «les écoles privées connaissent une migration accrue des élèves (à travers leurs parents et tuteurs) depuis le début de la rentrée scolaire 2020/2021». Selon eux, «les demandes d’attestations de départ se sont multipliées, surtout après l’annonce du maintien de l’enseignement à distance à partir du 7 septembre, menaçant les écoles de faillite». «C’est pourquoi, nous vous exhortons à prendre des mesures pour limiter [ce mouvement] (…) car ces transferts menaceraient inévitablement les établissements privées de Sidi Yahya», écrivent encore les responsables.

A l’image de zones semi-rurales et de petites villes du pays, Sidi Yahya a vu émerger des écoles privées, ces dernières années. Cependant, elles n'ont pas connu un grand engouement auprès de parents. «Les meilleures accueillaient une centaine d’élèves chacune», nous déclare Boubker El Kandoussi, directeur de l’un de ces établissements et signataire de la correspondance, contacté par Yabiladi.

Ancien enseignant et précédemment cadre du ministère de l’Education nationale, il décrit au niveau de son école des problèmes financiers, rendant impossible le paiement des charges locatives. Il reconnaît que «le problème n’est ni pédagogique, ni fonctionnel, mais purement économique».

«Sur une centaine d’élèves que mon école accueille chaque année, il y a eu 26 inscriptions pour le moment», s’inquiète-t-il, en estimant que ce serait «à peu près le cas de tous les établissements privés de Sidi Yahya».

Des considérations économiques qui remettent en question l’accès à l’éducation

Tout en mettant en avant une crise économique qui pourrait avoir raison des écoles privées, Boubker El Kandoussi tient responsables en partie les parents. «Beaucoup, qui ne sont pas dans le besoin, ont refusé de verser les frais de scolarité, depuis le recours à l’enseignement à distance, c’est-à-dire mars dernier», leur reproche-t-il. La situation révélerait le mécontentement des tuteurs à l’égard du rendement pédagogique de certaines écoles payantes durant le confinement sanitaire, ce que Boubker El Kandoussi réfute. Il soutient que «les élèves ont étudié 22 heures par semaine».

Le directeur d'établissement insiste, par ailleurs, que son administration a «pris l’initiative de ne pas faire payer les parents dans le besoin». «Mais si la plupart des autres veulent retirer une attestation de départ, ils doivent d’abord verser les frais impayés», explique-t-il. Il en veut aussi aux parents qui «ne réinscrivent pas leurs enfants et ne répondent même pas sur le choix de l'enseignement en présentiel ou à distance». Pourtant et depuis dimanche soir, la décision n'est plus de leur ressort, du moment qu’elle a été prise par les autorités locales, compte tenu de la situation épidémiologique dans la province.

Quoi qu’il en soit, Boubker El Kandoussi appelle la direction provinciale à traiter les dossiers de transfert du privé vers le public «avec plus de fermeté» et «sans les valider automatiquement dès réception» au niveau de la direction provinciale, pour, rappelle-t-il, «ne pas vider les écoles privées».

Cela dit, il ne commente pas les questions liées à l’aspect anticonstitutionnel d’une telle demande. Conformément à l’article 31 de la Constitution, «l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales» œuvrent pour la mobilisation des moyens d’accès à «une éducation moderne, accessible et de qualité» pour tous. «Le délégué provincial nous l’a lui-même affirmé, dans une réunion jeudi dernier : si les parents d’élèves et les écoles privées ne sont pas d’accord, il faut saisir la justice», tranche Boubker El Kandoussi.

Dans ce sens, la correspondance signée par les sept établissements ne mentionne pas expressément d’options de médiation, mais tend vers un tour de vis sur les départs des écoles privées.