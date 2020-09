Un individu s'immole par le feu devant un commissariat à Berrechid

La brigade de la police judiciaire relevant du District provincial de sûreté de Berrechid a ouvert, lundi matin, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les circonstances de l'immolation d'un individu âgé de 45 ans devant un arrondissement de police de la même ville, ce qui lui a valu des brûlures de deuxième et troisième degrés.

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le concerné a utilisé une substance extrêmement inflammable pour s'infliger intentionnellement des brûlures de différents degrés, et ce pour des motifs et des raisons que les enquêtes et investigations tentent d'identifier et qui pourraient être liés à une affaire pénale actuellement devant la justice, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L'intervention immédiate des éléments de la police a permis de neutraliser le danger émanant de ces blessures volontaires, avant que la victime ne soit évacuée à l'hôpital pour recevoir les sois nécessaires, précise la même source.

Le concerné a été placé sous surveillance médicale au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd à Casablanca, alors que les enquêtes et investigations se poursuivent pour élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.