Un premier laboratoire privé autorisé à effectuer des tests de Covid-19 à Tanger

Plusieurs semaines après la hausse inquiétante du nombre des cas positifs à Tanger, la direction régionale de la Santé (DRS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé, ce lundi, qu’un premier laboratoire privé a été autorisé à effectuer des tests de dépistage du nouveau coronavirus.

Il s’agit du laboratoire privé «Ryad Tétouan» situé dans la ville du Détroit, précise la DRS sur sa page Facebook. Ce laboratoire contribuera ainsi à accélérer le rythme de détection du coronavirus dans la ville, en prêtant main forte au laboratoire du CHU de Tanger et à l’institut pasteur de la ville.

En août dernier, le ministre de la Santé Khaled Ait Al-Taleb a annoncé, depuis Marrakech, que des licences seront accordées aux laboratoires du secteur privé pour effectuer des tests de détection du Covid-19, à condition que ces laboratoires respectent les conditions de santé et de sécurité. Ils sont aussi autorisés à annoncer les cas confirmés. Et d’assurer que cela permettra aux autorités compétentes de procéder à la recherche des personnes testées positives et leurs cas contacts et de la protection de la santé publique.

Khaled Ait Al-Taleb a reconnu que l'octroi de licences au secteur privé devrait soulager la pression sur les laboratoires publics, chargés de la détection du Covid-19.