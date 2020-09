L’armée algérienne commémore à sa manière le 29e anniversaire du cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario

L’armée algérienne a commémoré, à sa manière, le 29e anniversaire de la signature du cessez-le-feu du 6 septembre 1991 entre le Maroc et le Polisario. La revue El Jeich, porte-parole des services du général Said Chengriha, a consacré dans son numéro de septembre 2020, un dossier de six pages à cet événement, intitulé : «Le Sahara occidental n’est pas une terre marocaine».

La province «reste sous l’emprise du colonialisme marocain et de l’exploitation illégale de ses richesses, en totale contradiction avec les résolutions des Nations unies relatives au droit des peuples colonisés à l’autodétermination et à leur liberté», écrit la publication.

Outre ce dossier, la question du Sahara été également évoquée dans l’interview réalisée avec le ministre des Affaires étrangères. A cette occasion, Sabri Boukadoum a réitéré son appel à la nomination d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général au Sahara occidental.

Il a souligné que son pays plaide pour la désignation d’un successeur à Horst Köhler afin qu'il «relance les négociations directes, de bonne foi et sans conditions préalables, entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, pour mettre fin à un conflit qui n’a que trop duré, et permettre au peuple du Sahara occidental d’exprimer librement sa volonté».

Le chef de la diplomatie a mis en exergue le «ferme engagement» de son gouvernement «en faveur d'une politique de bon voisinage et de préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région». Les propos de Boukadoum apportent davantage d’eaux au moulin du Polisario.

Et pour cause, le jour de la publication de l’interview, le Front a exprimé la même requête dans un communiqué diffusé à l’occasion de la commémoration du 29e anniversaire de la signature du cessez-le-feu du 6 septembre 1991.

En phase avec la politique d’Alger, la revue El Djeich a qualifié la province de «dernière colonie en Afrique». Des extraits du discours du président Abdelmadjid Tebboune à l’occasion du dernier sommet de l’Union africaine du février 2020 à Addis-Abeba, consacrés à ce sujet, ont été reproduits dans ce numéro spécial.