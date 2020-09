France : L'ancien diplomate marocain Bouchaib El Khalfi n'est plus

Bouchaib El Khalfi, ancien diplomate marocain, est décédé, samedi dernier à Melun en France, à l'âge de 68 ans des suites d’une longue maladie, apprend-on lundi auprès de son entourage.

Diplomate de carrière, Bouchaib El Khalfi avait à son actif une longue expérience en tant que consul général du royaume, respectivement à Villemomble, Barcelone et Orly.

Après sa retraite, il s’est installé en France où ses enfants poursuivent leurs études, et n’a jamais cessé depuis, de mettre son expérience au service des associations marocaines de la région Ile de France.

Dans un communiqué transmis à la MAP, la Grande mosquée d’Evry-Courcouronnes, dirigeants et fidèles et l’ensemble des associations des Marocains de la région Ile de France, notamment l’ASC 77 dont il était le secrétaire général, ont regretté la disparition d’«un grand serviteur du Maroc et des Marocains, partout où il en avait la charge» et celle d’«un grand homme par sa modestie, sa gentillesse, sa sincérité et son sourire qui ne quittait jamais son visage quelque fut la situation».

Ils ont également déploré la disparition d’«un ami fidèle, toujours prêt à aider et à rendre service et qui même à la retraite, n’a jamais cessé de mettre son expérience au service des associations marocaines de la région».

Le défunt sera inhumé, vendredi prochain, au carré musulman de Melun.