Coronavirus : 1 386 nouvelles infections enregistrées dans 9 régions du Maroc

Jusqu’à 17h ce lundi, 1 386 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 73 780 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 3,8 infections pour 100 000 habitants en 24h. Le royaume atteint ainsi 203,2 infections cumulées pour 100 000 habitants, selon le bulletin épidémiologique quotidien, édité par le ministère de la Santé.

Entre hier et aujourd’hui, le Maroc a aussi enregistré 822 nouvelles guérisons, qui portent à 56 096 le nombre total, soit un taux de rémission de 76%.

En revanche, 33 morts sont à déplorer, portant à 1 394 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,9%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (12), Marrakech (5), Agadir (2), Fès (2), Errachidia (2), Ouarzazate (2), El Jadida (1), Zagora (1), Meknès (1), Tanger-Assilah (1), Tétouan (1), Ouazzane (1), Khouribga (1) et Azilal (1).

Désormais, le pays compte 16 290 cas actifs sous traitement (44,9 pour 100 000 habitants en moyenne). Le nombre de patients en état critique atteint, pour sa part, 202 cas dont 40 sous respirateur invasif.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, la région Casablanca-Settat arrive toujours en tête, avec 560 nouveaux cas : 416 à Casablanca, 31 à Berrechid, 30 à Nouaceur, 30 à El Jadida, 17 à Mediouna, 16 à Mohammedia, 15 à Settat et 5 à Benslimane.

Vient ensuite la région Rabat-Salé-Kénitra avec 268 nouvelles infections : 126 à Salé, 49 à Kénitra, 32 à Rabat, 32 à Skhirat-Témara, 20 à Sidi Kacem, 8 à Khemisset et 1 à Sidi Slimane. Drâa-Tafilalet suit avec 178 nouveaux cas : 57 à Midelt, 51 à Ouarzazate, 30 à Zagora, 29 à Errachidia et 11 à Tinghir.

A Marrakech-Safi, 131 nouveaux cas ont été recensés : 65 à Marrakech, 30 à Kelaa des Sraghna, 17 à Youssoufia, 6 cas dans la province de Rhamna, 6 cas à Chichaoua, 5 à Safi et 2 à Essaouira.

De plus, 71 cas ont été enregistrés dans la région Fès-Meknès : 29 à Fès, 16 à Meknès, 7 à El Hajeb, 7 à Sefrou, 5 à Taounate, 4 à Ifrane et 3 à Taza. Pour sa part, Tanger-Tétouan-Al Hoceima a recensé 66 nouvelles infections : 26 à Tanger-Asilah, 22 à Tétouan, 5 à Chefchaouen, 4 à Al Hoceima, 4 à Larache, 3 à M’diq-Fnideq et 2 à Ouazzane.

De son côté, Beni Mellal-Khénifra a enregistré 52 cas : 30 à Beni Mellal, 11 à Khénifra, 6 à Khouribga et 5 à Fqih Bensaleh. Il s’agit également de 44 cas recensés à Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et 16 cas enregistrés dans l’Oriental (12 à Oujda-Angad et 4 à Guercif).

De ce fait, les régions Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Souss-Massa n’ont enregistré aucun cas lors des dernières 24h.