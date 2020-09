Covid-19 : Un Marocain désigné membre du comité d’examen du RSI de l'OMS

Mohamed Moussif, chef de la santé publique à l’aéroport international Mohammad V, et coordinateur national du programme des points d'entrée. / MAP

Le docteur Mohamed Moussif, chef de la santé publique à l’aéroport international Mohammed V, et coordinateur national du programme des points d'entrée a été désigné membre d’un comité d’examen du Règlement sanitaire international (RSI), dans le sillage de la réponse internationale à la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon le site de l’OMS, le responsable marocain se penchera, aux côtés de 22 autres membres, sur l’examen du fonctionnement du RSI pendant la réponse au COVID-19 et l'état de la mise en œuvre des recommandations pertinentes des précédents comités d'examen du RSI.

«Le Comité commence ses travaux les 8 et 9 septembre 2020 et se réunira régulièrement et rendra compte de ses progrès, par l'intermédiaire du Directeur général, aux organes directeurs de l'OMS», indique l’organisation onusienne.

Fin août, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé avoir informé les États Membres de l’organisation de son intention de créer un comité d’examen du Règlement sanitaire international (RSI), suite à la pandémie du nouveau coronavirus.

«En fonction des progrès réalisés, le comité présentera à l’Assemblée mondiale de la Santé un rapport intermédiaire lors de sa reprise en novembre et un rapport complet à l’occasion de sa session de mai de l’année prochaine», a-t-il déclaré lors d’un point presse sur la Covid-19 du 27 août 2020.