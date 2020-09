Réduction des candidatures aux législatives 2021 ? Le PJD botte en touche

C'est dans un grand hôtel de Dayet Erroumi, relevant de la province de Khémisset que le secrétariat général du PJD a choisi de séloigner de se réunir les 5 et 6 septembre. Malgré les rumeurs insistantes, la direction de la Lampe a évité de se prononcer sur une éventuelle réduction de ses candidatures lors des élections législatives de 2021.

A cet égard, le PJD affirme qu’il «restera fidèle à son approche fondée sur l'indépendance de sa décision, et fidèle au référentiel de ses institutions dans son action politique et sa gestion des diverses questions d'organisation interne, des échéances électorales et autres».

Et de préciser, dans un communiqué, que «les institutions du parti ont été et resteront l’espace idoine au dialogue et l’interaction entre les différentes interprétations et évaluations».

La direction du parti lance un appel aux militants à «se mobiliser davantage et lutter pour ne pas succomber aux fausses nouvelles et aux manœuvres qui cherchent à semer la division entre les composantes du parti et à essayer de créer des clivages illusoires».

La réponse du secrétariat général du PJD intervient alors que des informations attribuent au ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, Mustapha Ramid, le titre de leader du courant réclamant un retour des islamistes dans les rangs de l’opposition.

Un basculement qui ne serait possible que par une réduction des candidatures de la Lampe lors des législatives de 2021, pour s'assurer de ne pas finir en pole position au terme des élections législatives de 2021. Un léger retrait du PJD devrait laisser leurs chances au PAM, le RNI ou l’Istiqlal pour présider le prochain gouvernement.

Pour mémoire, le PJD avait décidé de limiter sa présence aux législatives de 2002 au motif que le contexte international n’était pas prêt à accepter une victoire des islamistes.