Une université allemande s’installe au Maroc

Les universités allemandes cherchent désormais à s’installer au Maroc, à travers la German University in Morocco (GUM). Ce projet est né d’un partenariat entre le groupe Adam Riese et l’Université bavaroise des sciences appliquées de Landshut (Allemagne).

L’initiative donnera la possibilité aux étudiants du royaume de s’inscrire doublement au Bachelor of Science (B.Sc.), à la German University in Morocco et à l’université de Landshut, qui délivre le diplôme, selon un communiqué de l’institution, cité par Le Matin. Dans ce sens, une faculté d’informatique a été créée avec les filières offertes par l’université allemande, notamment l’informatique générale, l’informatique de gestion et l’informatique de l’automobile.

Ce programme dure trois ans et demi. A partir du cinquième semestre, il donne aux étudiants la possibilité de finir leurs parcours en Allemagne. Ce cursus est en effet synchronisé avec celui suivi en Allemagne. Les examens se tiendront simultanément dans les deux pays, ils seront supervisés par une commission de l’université bavaroise de Landshut, où ils seront corrigés.

Pour accéder à cette formation, les candidats devront obéir aux mêmes conditions que celles des étudiants étrangers en Allemagne, à savoir la maîtrise de la langue allemande et l’équivalence du baccalauréat allemand «Studienkolleg», ou encore la reconnaissance par l’université des diplômes antérieurs. Un concours d’admission est également prévu.

Quant aux meilleurs étudiants, ils peuvent avoir une bourse d’excellence «Adam Riese», permettant une réduction jusqu’à 100% des frais universitaires.