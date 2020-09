Football : La Centrafrique ne souhaite pas jouer au Maroc

La Fédération centrafricaine de football chercherait à obtenir un déplacement du lieu de la rencontre de sa sélection nationale avec son homologue marocaine, qu’elle compte affronter les 9 et 12 novembre prochains, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. En cause : l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus au Maroc.

La question a fait l’objet d’une lettre officielle à la Confédération africaine de football (CAF), où la fédération centrafricaine a demandé la délocalisation de la double-rencontre, selon le consultant en football Lassana Camara.

La fédération centrafricaine de football a adressé un courrier officiel à la @CAF_Online pour que la confrontation contre le @EnMaroc ?? prévue le 9 novembre soit délocalisée.

✅ Refus de se rendre au ??

✅ La RCA est dans le Groupe de la @ffrim , @BurundiFF et @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/zx1QxlQiNW — Lassana Camara ??? (@lassanawelt) September 7, 2020

Le journaliste souligne ainsi que cette demande est motivée par le refus de l’équipe nationale de se rendre au Maroc, pays membre de son groupe en plus de la Mauritanie et du Burundi. Pour l’heure, la CAF n’a pas encore donné suite à la requête.