Le choc de l’annulation de la rentrée scolaire et la psychologie des enfants

Alors que la rentrée scolaire se fait en présentiel à partir de ce lundi pour certains enfants, d’autres se contenteront de suivre les cours à distance. A Casablanca par exemple, cette décision n’est tombée qu’hier, avec l’annonce du gouvernement d’instaurer un semi-confinement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

La situation crée ainsi un choc pour ces enfants. «Autant que cette nouvelle a créé chez nous de vives émotions, cela risque d’être similaire chez nos l’enfant qui passeront par les mêmes étapes émotionnelles que nous», explique la psychologue clinicienne Wiam Benjelloun.

Sur sa page Facebook, la praticienne livre quelques conseils spontanés. Ainsi, elle propose aux parents de s’assurer d'être calmes et prêts à annoncer les choses avec douceur et distanciation émotionnelle à leurs enfants. «Ne les brusquez surtout pas en dépeignant un scénario catastrophe qui est certes, l'expression de votre angoisse mais dont il faut les protéger. Construisez votre petit discours en avance : Soyez clair, même si la situation ne l'est pas», suggère-t-elle.

La psychologue insiste de «ne jamais mentir, dire la vérité de manière adaptée avec leurs mots» et «bien leur expliquer que c’est une décision gouvernementale pour nous protéger», tout en leur rappelant que «beaucoup d’enfants dans le monde suivent des cours à distance comme eux et que cela représente pour une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau».

«L'enfant doit comprendre que ce n’est pas l'école qui le rejette ou qui ne veut pas ouvrir. Certains enfants ont besoin qu'on leur annonce les choses graduellement. Chaque enfant est différent, pour répondre au mieux à leur questionnement, n'en dites pas trop, écoutez ce qui émane d'eux et vous répondrez au fur et à mesure à leurs questions de manière adaptée.» Wiam Benjelloun

Et de rappeler que «ce qui apaise l’enfant le plus, c'est d’avoir des repères et un cadre stable». «Tant que vous êtes présents, soyez confiants et dites-leur que l’essentiel c’est d’être ensemble et que vous saurez comment organiser les choses pour eux», conclut-elle.