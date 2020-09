Les Emirats vent debout contre le dialogue libyen accueilli par le Maroc

Les délégations du Haut conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk, dimanche à Bouznika. / Ph. MAP

La chaîne saoudienne Al Arabiya, basée à Dubaï, a minimisé les chances de réussite du dialogue libyen qu’a accueilli le Maroc ce weekend, affirmant que des députés libyens refusent de «restaurer» l'accord de Skhirat, qu'elle a qualifié d’«échec».

Samedi, la chaîne d'information qui promeut les positions diplomatiques saoudiennes et émiraties, sachant que Riyad et Abu Dhabi font partie des plus grands soutiens du Maréchal Khalifa Haftar, a publié un article intitulé «Des fragments affectent le dialogue libyen ... Les députés rejettent la restauration de l’accord de Skhirat».

Elle y déclare que le dialogue libyen au Maroc fait face à «des voix d’opposition depuis le Parlement et à des critiques», affirmant qu’il serait «impossible de relancer l'accord de Skhirat signé en décembre 2015 au Maroc», bien les Nations unies considèrent cet accord comme le seul cadre pour la reconnaissance du statut de la Libye.

La chaîne a rapporté des déclarations de députés siégeant au Parlement de Tobrouk, dans lesquelles ils ont souligné que le résultat du dialogue au Maroc «sera un échec».

En échange de la critique apportée au dialogue accueilli par le Maroc qu’Al Arabiya décrit comme se déroulant seulement «au niveau des experts», le média a rappelé qu’en parallèle, des pourparlers libyens se tiendraient à Genève. Et de mettre en avant le rôle «de pays européens», tout en insistant sur le fait que cette réunion «aspire à faire avancer le processus politique et à revenir aux pourparlers du comité militaire 5 + 5».

A rappeler que le Maroc a accueilli, dimanche à Bouznika, les délégations du Haut conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk.